The Social Chain-Aktie mit Erholungsversuch: The Social Chain beruft zwei Insolvenzvorstände

Kursachterbahn

Nachdem das Social Media-Unternehmen von den beiden TV-Berühmtheiten Georg Kofler und Ralf Dümmel über die Insolvenzantragstellung informierte und Kofler seinen Hut nahm, gerät die Aktie von The Social Chain am Dienstag erneut in den Blick der Anleger.

• The Social Chain-Aktie verzeichnet nach Kursrutsch am Vortag kräftige Gewinne

• Berufung zweier Insolvenzspezialisten in den Vorstand

Die Nachricht hatte eingeschlagen wie eine Bombe: Am Montag informierte das Social Media-Unternehmen The Social Chain via Adhoc-Meldung darüber, dass es nach finanziellen Schwierigkeiten keine positive Fortbestehungsprognose mehr habe und im Zuge dessen "unverzüglich Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens" gestellt werde. In einer weiteren Meldung gab das Unternehmen zudem bekannt, dass CEO Dr. Georg Kofler, unter anderem als Unternehmer und Juror in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" bekannt, sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlege. Auch COO Stefan Witt trat von seinem Posten zurück.

Die Meldung rund um die Pleite der Gesellschaft sorgte für Panik unter den Anlegern: Die The Social Chain-Aktie brach am Montag im XETRA-Geschäft zum Handelsschluss satte 75,26 Prozent auf 0,3785 Euro ein.

The Social Chain-Aktie zündet Kursrakete - zwei neue Insolvenzvorstände

Am Dienstag gibt es nun einen Erholungsversuch des Anteilsscheins: So geht es im XETRA-Handel zeitweise 26,95 Prozent auf 0,4805 Euro aufwärts.

Dem Kurs auf die Sprünge geholfen haben könnte eine weitere Adhoc-Meldung des Social Media-Unternehmens, wonach der Aufsichtsrat zwei neue Mitglieder in den Vorstand bestellt habe. So gehören fortan die Rechtsanwälte Prof. Dr. Gerrit Hölzle und Dr. Thorsten Bieg von der Kanzlei GÖRG Insolvenzverwalter, Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, dem Vorstand an. Sie würden dabei die Funktion als Insolvenzvorstände erfüllen. Außerdem heißt es: "Die Bestellung der beiden neuen Vorstände erfolgt gemäß § 270a InSO zur Sicherstellung der gesetzlichen Voraussetzungen betreffend die Durchführung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung bei der Gesellschaft."

Andererseits könnten auch Schnäppchenjäger nun einen günstigen Einstiegskurs gewittert haben.

The Social Chain ist nach eigenen Angaben ein "Marken- und Produkthaus der nächsten Generation", welches sich insbesondere auf den Einsatz von Social Media bei der Produktentwicklung, der Markenbildung und im Bereich Sales konzentriert. Neben Kofler gehört auch "Die Höhle der Löwen"-Juror Ralf Dümmel zu den bekannten Gesichtern der Gesellschaft. Dümmel ist laut Unternehmenswebseite als Chief Product Officer von The Social Chain tätig.

Redaktion finanzen.net