Nach Insolvenz: Kryptobörse FTX plant Neustart

• Insolvente Kryptobörse FTX plant Neustart

• FTX bereits auf Suche nach Investoren

• Neustart birgt Risiken





Vergangenen November musste die Kryptobörse FTX, einst einer der weltweit führenden Handelsplätze für Bitcoin & Co., Insolvenz anmelden. Zuvor hatten Kunden wegen Spekulationen um unautorisierte Geldtransfers ihre Konten leergeräumt. Der Gründer und damalige Chef des Unternehmens, Sam Bankman-Fried, muss sich unter anderem wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Außerdem wurde Daniel Friedberg, ehemaliger Compliance-Chef von FTX, Ende Juni von dem Unternehmen verklagt, weil er angeblich Schweigegeld gezahlt haben soll, um potenzielle Informanten, die drohten, die illegalen Aktivitäten des Unternehmens aufzudecken, zum Schweigen zu bringen sowie weil er eine Reihe von betrügerischen Überweisungen und Darlehen genehmigt hat, heißt es bei Cointelegraph.

Werbung

Nun wurden konkrete Pläne zum Neustart der Börse bekannt - das neue Management von FTX plant, das internationale Geschäft neuzustarten, wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet. Restrukturierungschef und FTX-CEO John J. Ray III. erklärte kürzlich, dass das Unternehmen bereits "mit dem Prozess begonnen hat, interessierte Parteien für den Neustart der FTX zu gewinnen", heißt es dort weiter. Interessiert habe sich etwa das Blockchain-Kreditunternehmen Figure gezeigt.

FTX CEO John Ray III officially announces FTX reboot bidding process.



Figure is one of the bidders interested in a restart.



Bidders have until end of week to submit LOIs. pic.twitter.com/KhQayGwanq