Volatilität – Wie können Anleger diese Risikokennzahl für sich nutzen?

Die Volatilität ist eine der bedeutendsten Risikokennzahlen in der Finanzwelt. Sie spielt insbesondere bei der Preisbildung von Optionsscheinen und Zertifikaten eine wesentliche Rolle. Die Volatilität beschreibt, wie groß die Schwankungsintensität beispielsweise eines Aktien- oder Devisenkurses ist, sie macht dabei aber keine Aussage, ob der Kurs des jeweiligen Basiswerts steigt oder fällt.

An abstract representation of an investment trading schedule, featuring a dynamic stock market chart illuminated against a deep blue background. The bullish points indicate a thriving trend, promising potential growth.

istock

Volatilität

Wissen

