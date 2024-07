Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 510,00 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 510,00 EUR ab. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 506,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 511,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.550 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 55,59 Prozent Luft nach unten.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,73 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 575,50 EUR.

Rheinmetall gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Mrd. EUR – ein Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Rheinmetall die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,46 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Rheinmetall-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Rheinmetall-Aktie