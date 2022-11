Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Dienstagvormittag zu

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 188,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 189,50 EUR. Bei 187,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.210 Rheinmetall-Aktien.

Am 30.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,31 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 76,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 146,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 203,40 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 10.11.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.415,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie springt an: Rheinmetall kauft Munitionshersteller Expal Systems in Milliardendeal

Rheinmetall-Aktie steigt kräftig: Ausblick nach gutem Quartal bekräftigt

Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com