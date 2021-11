RIB Software SE Aktie News: RIB Software SE freundlich

Zuletzt ging es für das RIB Software SE-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 42,65 EUR. Bei 42,65 EUR markierte die RIB Software SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 42,60 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 40 RIB Software SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2021 erreicht. Am 25.11.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Von Analysten wird erwartet, dass RIB Software SE im Jahr 2022 0,530 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die RIB Software SE bietet Softwarelösungen für das Bauwesen. Der Angebotsfokus liegt auf 5D-Bauplanung und Bauausführung. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Softwarelösungen, die die gesamte Wertschöpfungskette bei Bau- und Infrastrukturprojekten abdecken - inklusive Projekt-Konzeption, Planung, Budgetierung und Ausschreibung, Schätzungen, Beschaffung, Koordination, Kontrolle und Wartung. Zusätzlich bietet RIB ihren Kunden Service- und Beratungsleistungen und entwickelt bei Bedarf kundenspezifische Anwendungen. Zu den Kunden gehören Bauunternehmen, Bauträger, Eigentümer, Investoren und Regierungen. Sie nutzen die Lösungen von RIB unter anderem für die Erstellung von Preisdatenbanken, zur Tragwerksplanung, zum Büro- und Projektmanagement und zur Mengenermittlung.

