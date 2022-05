Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Nachmittag tiefer

Um 16:22 Uhr fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NDB-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 30,17 USD ab. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,33 USD nach. Zum NDB-Handelsstart notierte das Papier bei 30,00 USD. Bisher wurden via NDB 3.158.095 Rivian Automotive-Aktien gekauft oder verkauft.

Rivian Automotive ließ sich am 10.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.12.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,127 USD je Rivian Automotive-Aktie.

