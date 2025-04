Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Donnerstagnachmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 12,11 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,0 Prozent auf 12,11 USD ab. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 11,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,78 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.017.802 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,86 USD. Dieser Kurs wurde am 13.07.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rivian Automotive-Aktie 55,70 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,26 USD ab. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 46,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Rivian Automotive am 20.02.2025 vor. Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,86 Prozent auf 1,73 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,765 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian nutzt Fisker-Insolvenz: Hilfe für Besitzer und strategische Vorteile

Rivian-Fahrzeuge jetzt mit Hands-free-driving

Shortseller 2024: Diese Aktien standen im Fokus der Spekulanten