Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Donnerstagvormittag kräftig

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 05.05.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im NDB-Handel um 6,0 Prozent auf 33,92 USD.

Am 10.03.2022 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 11.05.2022 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 14.12.2023.

2023 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -5,127 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

