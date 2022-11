Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag tiefer

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NDB-Sitzung um 04:22 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 30,58 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 30,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,45 USD. Bisher wurden heute 2.426.782 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Bei 179,47 USD markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,96 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 58,86 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rivian Automotive am 11.08.2022.

Rivian Automotive wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Rivian Automotive dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.12.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -6,941 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

