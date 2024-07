Rivian Automotive Aktie News: Anleger schicken Rivian Automotive am Dienstagnachmittag ins Plus

Rivian Automotive im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 15,68 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 15,68 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 15,84 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.456.010 Rivian Automotive-Aktien.

Bei 28,05 USD markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 78,89 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,26 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Am 07.05.2024 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,45 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 82,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 661,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,20 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 12.08.2025.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,226 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

