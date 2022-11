Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Um 04:22 Uhr wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NDB-Sitzung ging es für das Papier um 17,4 Prozent auf 32,96 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 33,21 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,91 USD. Über NDB wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.214.177 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 179,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,25 USD am 12.05.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rivian Automotive gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.12.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -6,929 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

