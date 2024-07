Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Nachmittag im Bullenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 17,68 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,5 Prozent auf 17,68 USD. Die Rivian Automotive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,83 USD aus. Bei 16,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 2.001.292 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 28,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,26 USD am 17.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rivian Automotive-Aktie derzeit noch 53,27 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.05.2024 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,48 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Rivian Automotive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 82,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 661,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Rivian Automotive am 06.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

In der Rivian Automotive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,224 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

