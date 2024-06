Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Rivian Automotive

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rivian Automotive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,07 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,07 USD ab. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,90 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 756.705 Rivian Automotive-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,05 USD. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 153,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,26 USD am 17.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 07.05.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,45 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 82,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 661,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,20 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --4,241 USD je Rivian Automotive-Aktie.

