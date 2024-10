Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Nachmittag

Kurs der Rivian Automotive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 10,42 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Rivian Automotive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 10,42 USD ab. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 10,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,35 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 764.394 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Bei 24,61 USD erreichte der Titel am 27.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 136,29 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 26,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Rivian Automotive ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,27 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Rivian Automotive am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -4,153 USD je Rivian Automotive-Aktie.

