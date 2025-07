Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 12,72 USD.

Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 12,72 USD. In der Spitze fiel die Rivian Automotive-Aktie bis auf 12,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 634.939 Rivian Automotive-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,48 USD. Dieser Kurs wurde am 18.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Mit Abgaben von 25,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 06.05.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,48 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,24 Mrd. USD – ein Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 1,20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 11.08.2026.

Laut Analysten dürfte Rivian Automotive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,455 USD einfahren.

