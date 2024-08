Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kurs der Rivian Automotive

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 13,31 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Rivian Automotive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 13,31 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 13,35 USD. Bei 13,31 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 327.812 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 86,88 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,26 USD ab. Mit einem Kursverlust von 37,92 Prozent würde die Rivian Automotive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 06.08.2024. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Rivian Automotive mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,30 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,131 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

