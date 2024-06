Aktie im Fokus

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

24.06.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 10,71 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 10,71 USD. Kurzfristig markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 10,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,32 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 854.769 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 28,05 USD erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 161,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 8,26 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 07.05.2024 äußerte sich Rivian Automotive zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 82,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 661,00 Mio. USD in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,241 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie Fisker-Aktie -53 Prozent: Tesla-Herausforderer Fisker stellt Insolvenzantrag NIO stellt Tesla Model Y-Rivalen "Onvo" vor - EV-Aktien von US-Zoll-Erhöhung belastet Nach dem Tesla-Vorbild: Rivian will Ladenetzwerk für andere Autobauer öffnen

