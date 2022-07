Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die Rivian Automotive-Aktie konnte um 27.07.2022 12:22:00 Uhr im NDB-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 32,18 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.393 Stück gehandelt.

Rivian Automotive ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.08.2023 dürfte Rivian Automotive die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

2022 dürfte Rivian Automotive einen Verlust von -6,493 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

