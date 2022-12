Rivian Automotive Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Rivian Automotive am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im NDB-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 17,93 USD zu. Die Rivian Automotive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,26 USD aus. Bei 17,75 USD startete der Titel in den NDB-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NDB-Handel 7.258.106 Rivian Automotive-Aktien.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,80 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Bei 17,45 USD erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rivian Automotive-Aktie 2,72 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rivian Automotive am 09.11.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -7,68 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 536,00 USD – ein Plus von 53.500,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rivian Automotive 1,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Rivian Automotive-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -6,538 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

