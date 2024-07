Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Robinhood gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Robinhood-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 22,34 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 22,34 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,29 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,69 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Robinhood-Aktien beläuft sich auf 306.753 Stück.

Am 13.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 8,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Robinhood-Aktie damit 182,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,250 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood -0,57 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 447,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 624,00 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Robinhood-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Robinhood ein EPS in Höhe von 0,515 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

MicroStrategy-, Robinhood- und Coinbase-Aktien fallen: Bitcoin-Absturz belastet

Coinbase, Robinhood und MicroStrategy unter Druck: Bitcoin-Anleger werden nervös

Robinhood-Aktie gibt Gas: Milliarden-Aktienrückkaufprogramm angekündigt