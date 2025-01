Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 45,84 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 45,84 USD. Die Robinhood-Aktie legte bis auf 46,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 45,61 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 834.386 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2025 bei 46,33 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 1,07 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.01.2024 Kursverluste bis auf 10,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 77,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Robinhood ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 643,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 469,00 Mio. USD eingefahren.

Am 12.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,912 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

