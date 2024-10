Robinhood Aktie News: Robinhood verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 26,74 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 26,74 USD. Die Robinhood-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,71 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 27,02 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 340.819 Robinhood-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,21 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,92 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 07.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,12 Prozent auf 688,00 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 491,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Robinhood am 30.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,734 USD je Robinhood-Aktie.

