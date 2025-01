Robinhood Aktie News: Robinhood am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Robinhood im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 52,64 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere um 15:53 Uhr 2,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Robinhood-Aktie bei 52,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 52,00 USD. Zuletzt wechselten 713.878 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2025 bei 52,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,52 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 80,02 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.10.2024 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Robinhood hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 643,00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 469,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Robinhood wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.02.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Robinhood-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 0,929 USD im Jahr 2024 aus.

