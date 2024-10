Roche im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

01.10.24 12:06 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 268,20 CHF abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,9 Prozent auf 268,20 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 267,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,90 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 201.240 Roche-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 288,20 CHF. Gewinne von 7,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 20,62 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,83 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,11 CHF für die Roche-Aktie. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2025 erfolgen. Roche dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2026 präsentieren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,56 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie September 2024: Die Expertenmeinungen zur Roche-Aktie SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Montagshandel mit Verlusten Angespannte Stimmung in Zürich: SPI legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein

