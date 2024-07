Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 248,90 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 248,90 CHF abwärts. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 246,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 249,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 372.082 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2023 markierte das Papier bei 277,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 14,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,79 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 260,30 CHF je Roche-Aktie aus.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 17,84 CHF je Aktie aus.

