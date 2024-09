Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag billiger

So bewegt sich Roche

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,6 Prozent auf 283,00 CHF ab.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 283,00 CHF. Bei 282,90 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 285,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 41.064 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 288,20 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 1,84 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,83 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 268,67 CHF für die Roche-Aktie.

Am 30.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,44 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

August 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Roche-Aktie angepasst

Pluszeichen in Zürich: SPI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Schwache Performance in Zürich: SMI sackt nachmittags ab