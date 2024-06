Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittwochvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 235,70 CHF nach oben.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 235,70 CHF. Bei 236,30 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 235,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 31.850 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 293,05 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,33 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,79 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 259,90 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 17,95 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

