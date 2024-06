Aktienkurs im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche legt am Freitagvormittag zu

07.06.24 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 239,20 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 239,20 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 239,70 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 239,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.911 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 09.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 287,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 20,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (212,90 CHF). Mit einem Kursverlust von 10,99 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,79 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 259,90 CHF aus. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,97 CHF je Roche-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Novartis- und Roche-Aktien uneinheitlich: Italienische Wettbewerbsbehörde nimmt vier Pharmakonzerne ins Visier Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsstart steigen

