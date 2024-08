Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 270,10 CHF zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 270,10 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 271,60 CHF an. Bei 271,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.031 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 6,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,18 Prozent.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,80 CHF je Roche-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 263,67 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Am 29.01.2026 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,33 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

