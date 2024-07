Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Roche im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 244,00 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 244,00 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 244,20 CHF an. Mit einem Wert von 243,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 113.591 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 277,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 13,63 Prozent Luft nach oben. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 14,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,78 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,30 CHF.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,75 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

