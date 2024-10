Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 261,80 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 261,80 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 262,00 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,00 CHF. Zuletzt wechselten 144.849 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 288,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,08 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 212,90 CHF fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,82 CHF ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 272,22 CHF.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,50 CHF je Roche-Aktie.

