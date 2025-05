Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Freitagvormittag

So bewegt sich Roche

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 261,90 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 261,90 CHF. Bei 262,50 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 262,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 57.274 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 19,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 221,70 CHF. Mit einem Kursverlust von 15,35 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,95 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 279,75 CHF für die Roche-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,11 CHF je Aktie belaufen.

