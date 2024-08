Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag nahe Vortagesniveau

Roche im Blick

Die Aktie von Roche zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 275,70 CHF an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 275,70 CHF. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 276,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 274,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 275,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 138.518 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,40 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (212,90 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 22,78 Prozent sinken.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,80 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 263,67 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,33 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

