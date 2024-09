Roche Aktie News: SPI Aktie Roche legt am Montagmittag zu

So bewegt sich Roche

Die Aktie von Roche zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 275,90 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 275,90 CHF. Bei 276,20 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 274,90 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 76.118 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 288,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 4,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,83 CHF je Roche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 268,67 CHF angegeben.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.01.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,05 CHF je Aktie aus.

