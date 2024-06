Roche Aktie News: SPI Aktie Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Roche

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 239,70 CHF ab.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 239,70 CHF nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 238,60 CHF. Bei 239,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 267.649 Roche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.06.2023 auf bis zu 284,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 18,77 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 11,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,79 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 259,90 CHF.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,83 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Freitagshandel in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SMI

Handel in Zürich: SLI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus