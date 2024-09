Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 268,40 CHF.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 268,40 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 270,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 265,90 CHF. Bisher wurden via SIX SX 330.358 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 288,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,38 Prozent. Bei 212,90 CHF fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 20,68 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,83 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 268,67 CHF.

Voraussichtlich am 30.01.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,05 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

