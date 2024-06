Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 239,60 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr bei 239,60 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 241,20 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 239,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 239,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 158.185 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 284,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,53 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,14 Prozent.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,79 CHF belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 259,90 CHF.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 17,85 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone

Roche-Aktie dennoch leichter: Lungenkrebsmedikament Alecensa von Roche feiert Meilenstein: EU-Zulassung

Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Start schwächer