Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Roche zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 243,60 CHF.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 243,60 CHF an der Tafel. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 243,70 CHF. Bei 242,70 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 243,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.624 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 281,30 CHF markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 14,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,79 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 259,90 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 17,85 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

