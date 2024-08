Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag kaum bewegt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Roche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 279,40 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 279,40 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 279,90 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 279,30 CHF aus. Bei 279,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.540 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 23,80 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,80 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 263,67 CHF angegeben.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,37 CHF in den Büchern stehen haben wird.

