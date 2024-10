Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 269,80 CHF.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 269,80 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 269,90 CHF. Bei 269,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 23.804 Stück.

Bei einem Wert von 288,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 21,09 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,82 CHF je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 270,00 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,57 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Freitagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

SIX-Handel: SLI präsentiert sich schlussendlich fester

Börse Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen