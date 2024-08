Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Kurs der Roche

Die Aktie von Roche hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Roche-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 281,20 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 281,20 CHF. Bei 282,10 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 281,20 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 282,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 31.531 Roche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2024 auf bis zu 287,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,20 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 32,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,80 CHF belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 263,67 CHF für die Roche-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 30.01.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,37 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Optimismus in Zürich: Anleger lassen SMI letztendlich steigen

SLI aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im SLI

Börse Zürich in Grün: SPI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester