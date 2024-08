Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 282,10 CHF. Bei 283,10 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 282,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 405.002 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,88 Prozent hinzugewinnen. Bei 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 263,67 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 29.01.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 18,37 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

