Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Roche

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 257,20 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 257,20 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 256,50 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.352 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 22,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,92 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 270,86 CHF an.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,97 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

