Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 271,50 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 271,50 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 272,20 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 270,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 270,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.754 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 288,20 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 6,15 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 27,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,82 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 270,00 CHF je Roche-Aktie an.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 29.01.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,55 CHF je Roche-Aktie.

