Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 269,50 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 269,50 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 268,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 270,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 247.842 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2024 auf bis zu 288,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 21,00 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,82 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 270,00 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Roche die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,55 CHF je Roche-Aktie.

