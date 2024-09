Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag freundlich

So entwickelt sich Roche

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 267,50 CHF.

Um 09:07 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 267,50 CHF zu. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 267,80 CHF zu. Bei 267,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 21.389 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 288,20 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 7,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,90 CHF. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 20,41 Prozent wieder erreichen.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,82 CHF je Roche-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 271,11 CHF je Roche-Aktie aus.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.01.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Roche.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 18,57 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Optimismus in Zürich: SPI legt letztendlich zu

Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt nachmittags im Plus

Pluszeichen in Zürich: SPI legt mittags zu