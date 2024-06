Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 248,20 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 248,20 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 248,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 248,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.184 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.06.2023 markierte das Papier bei 279,35 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 14,22 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 9,60 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,79 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 259,90 CHF je Roche-Aktie an.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 17,85 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie in Grün: Roche und Ascidian Therapeutics schmieden Allianz bei RNA-Gene-Editierung

Börse Zürich: SMI legt zum Start zu

Börse Zürich in Grün: SLI steigt zum Handelsstart