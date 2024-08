Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Montagmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 280,90 CHF ab.

Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 280,90 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 279,90 CHF ein. Bei 280,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 103.656 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,40 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,31 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 24,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 9,60 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,80 CHF je Roche-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,67 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 30.01.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.01.2026 dürfte Roche die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,37 CHF im Jahr 2024 aus.

