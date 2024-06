Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Roche im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 249,10 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 249,10 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 249,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 250,10 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.035 Stück gehandelt.

Am 24.06.2023 markierte das Papier bei 278,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 11,84 Prozent Luft nach oben. Am 03.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,79 CHF ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 259,90 CHF.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 17,85 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Aufschläge in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels fester

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 gibt letztendlich nach

SMI aktuell: SMI fällt zurück